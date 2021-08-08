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Есть желающие устроить теракт и обвинить в гибели людей действующую власть – Тертель

Председатель КГБ Иван Тертель в заключительной серии документального фильма СТВ «2020» напомнил о том, что экстремисты, курируемые спецслужбами зарубежных стран, потерпев поражение на улицах, переходят к тактике террора:  

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- Есть те, которые обсуждают, что хорошо бы, возможно, сымитировать или реально осуществить теракт с гибелью детей, с массовой гибелью людей и потом обвинить власти. И на этом опять поднять эту волну и иметь другой шанс, – рассказал Иван Тертель. – Есть ли такие ячейки? Есть. Знаем ли мы о них? Знаем. Работаем? Работаем. Причастны ли к деятельности этих ячеек иностранные спецслужбы? К сожалению, причастны.
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