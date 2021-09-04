Есть ли в грибах польза? Отвечает эксперт в психологии снижения веса

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Прежде всего, грибы это превосходный природный источник витамина Д, того самого витамина, которого не хватает жителям северных широт и горожанам, особенно зимой.Грибы богаты антиоксидантами, которые борются с вредными свободными радикалами в нашем организме. А селен, содержащийся в грибах, облегчает работу ферментов печени и, таким образом, помогает выводить токсины.Грибы богаты клетчаткой, которая способствует нормализации уровня сахара в крови и снижению риска заболеть сахарным диабетом 2-го типа. И бета-глюканы, содержащиеся в грибах, эффективно снижают уровень холестерина в крови, тем самым снижая уровень инфарктов и инсультов.А калий, содержащийся в грибах, вызывающий расслабление мышечной ткани стенки сосудов, помогает снизить артериальное давление.Грибы — эффективное средство в борьбе с анемией, которая возникает из-за дефицита железа и характеризуется утомляемостью, головными болями и проблемами с пищеварением. И грибы эффективно восполняют этот самый дефицит железа.Еще грибы чрезвычайно полезны для наших костей, потому что содержат кальций, который помогает укрепить наши кости. Таким образом, включение в свой рацион грибов предотвратит возникновение таких состояний, как остеопороз и других заболеваний, связанных с деградацией костей.Известно, что грибы содержат эрготионеин, аминокислоту, содержащую серу, которая является мощным антиоксидантом и помогает повысить иммунитет организма. Кроме того, грибы полезны для поддержки иммунитета, благодаря присутствию в них витаминов A , B-комплекса и C, которые также помогают укрепить иммунитет нашего организма.А вот отличная новость для худеющих: бета-глюканы и хитин - это два типа соединений, присутствующих в грибах, которые помогают повысить чувство сытости и снизить аппетит. Эти вещества, содержащиеся в грибах, заставляют нас чувствовать себя сытым и помогают снизить потребление калорий.Все вышеперечисленные позитивные свойства грибов относятся к безопасным и съедобным грибам, однако, и они в определенных обстоятельствах могут нанести вред нашему здоровью:Например, грибы могут впитывать в себя соли тяжелых металлов из почвы и воздуха, что может привести к выраженной интоксикации и серьезным расстройствам желудочно-кишечного тракта, если есть грибы в больших количествах.Еще, грибы при избыточном потреблении могут привести к диарее, тошноте и вздутию живота.А хитин, довольно плохо усваивается в пищеварительном тракте, поэтому грибы необходимо потреблять дозированно.Ну и конечно не стоит забыть об индивидуальной непереносимости и аллергии на грибы. Стоит отметить, что детям до двух лет грибы нельзя потреблять ни в каком виде, из-за их сложной белковой структуры, которая сложно усваивается даже во взрослом организме.Грибы отлично сочетаются со спаржей, луком, сыром, морковью, картофелем, стручковой фасолью, кабачками и баклажанами. Шампиньоны, белые грибы, вешенки, лисички, маслята и шиитаке отлично дополнят рацион. А чтобы получить из грибов максимальную пользу их важно тщательно пережевывать, а лучшего готовить суп-пюре. Они содержат полезные микроэлементы, такие как калий, фосфор, кальций и железо, а еще нерастворимый хитин и растворимые бета-глюканы, которые чрезвычайно полезны для нашего здоровья.