«Если звезды сойдутся»: сегодня в Большом театре Беларуси состоится сольный концерт Оксаны Волковой

Только не надо думать, что наша белорусская звезда будет на сцене одна. Это скорее концерт формата «Паваротти с друзьями».

Антон Гришанин, Оксана Волкова, Светлана Касьян.



Только Паваротти приглашал к себе эстрадных певцов, которые — будь они хоть десятижды звездами — козлиными голосами пытались петь «Сердце красавицы…», и это было очень смешно. Оксана же приглашает в себе оперных звезд. Лучших из лучших. Светлану Касьян, которую в Италии называют второй Каллас. Владислава Сулимского, которому сам Гергиев присвоил неофициальное звание лучшего вердиевского певца современности.

Но среди этих звезд будет и молодой солист Большого театра Беларуси Дмитрий Шабетя.

— Это наш молодой тенор, который за последний сезон у нас ввелся в шесть больших партий, и я с удовольствием его всегда поддерживаю, — рассказала Оксана Волкова на пресс-конференции в Большом театре Беларуси.

Артистический диапазон у Димы уже сейчас поражает воображение: от Водемона в «Иоланте» до Хозе и Дубатовка. И я уверена, что участие в этом концерте добавит ему и опыта, и престижа, и амбиций.

Первоначально сольный концерт Оксаны Волковой задумывался как презентация диска, который она недавно записала с известнейшим дирижером Константином Орбеляном. Маэстро сам собирался пожаловать в Минск и даже купил билет, но в обстоятельствах пандемии даже тщательно разработанные планы имеют свойство в последнюю минуту срываться.

Так что вместо Орбеляна дирижировать будет Антон Гришанов из Большого театра России.

— Мы с Антоном встретились первый раз в Челябинске на Международном конкурсе вокалистов имени Глинки, — вспоминает Оксана. — Антон Евгеньевич в очень молодом возрасте возглавлял Челябинский театр оперы и балета. Именно он дирижировал финальным туром конкурса, и это принесло мне удачу…

— Первую премию! — со смехом уточняет молодой и веселый маэстро.

За круглым столом.

Четыре года спустя та же история повторилась в Саратове на Собиновском фестивале. После чего Антон Гришанин пригласил Оксану Волкову в Большой театр России исполнить партию Лауры в опере «Каменный гость».

— И сейчас тоже поддержал, не отказал, сделал все возможное для того, чтобы приехать, — говорит Оксана. -Наш оркестр, насколько я знаю, очень вдохновлен. И певцы, и все мы очень рады, что Антон Евгеньевич сейчас с нами.

Владислав Сулимский также, чтобы приехать в Минск, отказался от «Силы судьбы» и «Паяцев» в Мариинском театре, где он служит. Многие знают, что Сулимский — уроженец Молодечно и выпускник местного музыкального колледжа. В перерыве между сольным концертом Волковой и «Макбетом», где он будет петь заглавную партию 19 октября, Владислав собирается навестить родные места.

Владислав Сулимский.



В отсутствие Орбеляна сама идея презентации диска рухнула окончательно, и концерт обрел черты вольного и прекрасного праздника музыки, на котором будет царить хозяйка, но и гости проявят себя с самой яркой стороны.

— Петь арии с диска было бы скучно! — смеется Оксана. — Тринадцать арий — это же вы с ума сойдете! Поэтому будут и дуэты, и другие произведения, которые легко воспринимаются публикой. Так, чтобы они были красивые и шли по нарастающей, потому что публика любит взаимодействие.

Легкость восприятия, с точки зрения Оксаны, — это именно красота и небанальность. И вправду, кому нужна в сотый раз ария Тоски или хабанера Кармен?

Поэтому будет масса фантастически красивой музыки, прежде всего французской, к которой Волкова питает особенную склонность. Для многих вещей она с трудом доставала ноты.

Гости же будут петь то, что сами предложили. Светлана Касьян призналась, что абсолютно все номера, которые она будет петь в концерте, нигде прежде ею не исполнялись:

— Я думаю, что в таком великолепном театре просто необходимо это попробовать!

Светлана Касьян.



Так что уже спустя несколько часов нас ждут потрясающие сюрпризы. Тем более, что все участники концерта исполнены вдохновения, радостного предвкушения и восторга.

— Я уверен, что звезды сойдутся! — говорит Владислав Сулимский.

И в его словах глубокий смысл. Звезды ведь не только в небе и не только на сцене. Они у нас глубоко в сердцах.

juliaandr@gmail.com

Фото Большого театра Беларуси

