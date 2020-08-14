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  2. «Если остановимся – никогда не раскрутим свое производство». Лукашенко высказал мнение о призывах к забастовкам

«Если остановимся – никогда не раскрутим свое производство». Лукашенко высказал мнение о призывах к забастовкам

На совещании по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли Президент высказался относительно попыток раскачивания трудовых коллективов в стране и предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.



– Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, – отметил Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал: в нашей стране сейчас пытаются раскачать трудовые коллективы.

– Вы, наверное, это хорошо знаете, хорошо чувствуете. О чем бы я вас попросил. Конечно, трудовые коллективы – это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете: во времена пандемии я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители – у них проще ситуация. Они все заняты делом, но тем не менее и пытаются строителей там «качнуть» и так далее.

Позиция, подчеркнул Александр Лукашенко, однозначна:

– В тяжелые времена пандемии мы никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста, вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим.

Коллективам, считает Глава государства, нужно объяснить следующее: если, к примеру, забастует такое нормально работающее предприятие, как «Беларуськалий», то конкуренты из России и Канады быстро зайдут на наши рынки:

– Что касается МТЗ, МАЗа и так далее – ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику. Россияне тоже перекрестятся. Только надо понимать, что экономика сегодня в мире только-только начинает оживать. Она в пандемию была остановлена. И все борются за эти рынки, чтобы «втюхать» какой-то трактор и прочее. Если мы остановимся  – мы никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это «болото», в эту «багну» и подтолкнут. Хотите – бастуйте, хотите работать – работайте!


В развитие темы Александр Лукашенко привел пример с одного из минских предприятий:

– Двадцать человек решили высказать свое мнение. Бросили работу – пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите, ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата – вот этих людей. Завернулись обратно – пошли на работу. То есть людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. А это – кормилица. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их тысячами ходят. Можно присоединиться походить. Но там денег, если и дадут – то два дня. Два дня там некоторым приплачивают. Мы их знаем и показывали их. А потом что? Поэтому с такой позиции надо подходить к людям. В том числе и в строительной отрасли, потому что строители – это продвинутый народ, боевитый народ. Но им надо открывать глаза, что будет потом. У нас строители постоянно были в «болоте». Мы их вытаскивали в который раз за уши. Заказы появились, работа появилась, прирост появился производства. Работайте!



Фото: БЕЛТА
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