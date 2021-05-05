"Если бы не ваш вдохновенный труд, эта церемония просто не состоялась бы: была бы другая страна" - Давыдько о победителях Золотой литеры

«Если бы не ваш вдохновенный труд, эта церемония просто не состоялась бы: была бы другая страна», - сказал Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, награждая победителей лауреатов в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики».



На сцену за дипломом победителя и крылатой статуэткой поднимается Владимир Волчков, обозреватель газеты “Рэспубліка” издательского дома «Беларусь сегодня».



Экономический публицист-аналитик Владимир Волчков анализирует экономические процессы, происходящие в Беларуси, проводит оценку их эффективности, сравнительный анализ отечественной модели развития с другими странами. В полемической форме, ярко и доступно, с использованием развернутой аргументации и привлечением экспертов автор раскрывает наиболее актуальные проблемы в социально-экономической сфере, которые сейчас являются самыми обсуждаемыми в обществе.