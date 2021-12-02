ЕС сократил список стран, для граждан которых разрешены краткосрочные поездки

– уточняется в документе.В списке остаются Австралия, Аргентина, Бахрейн, Индонезия, Канада, Катар, Колумбия, Кувейт, Новая Зеландия, ОАЭ, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Уругвай, Чили, Южная Корея.Отмечается, что Евросоюз готов открыть границы для граждан Китая, но только если Пекин в ответ откроет свои границы для туристов из Европы.