ЕС сократил список стран, для граждан которых разрешены краткосрочные поездки

Евросоюз уменьшил перечень государств, для граждан которых разрешено открытие границ для краткосрочных поездок. Теперь в списке 16 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сегодняшнее заявление Совета ЕС.
– После переоценки рекомендаций по поэтапной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС Совет ЕС обновил список стран и административных регионов и других юрисдикций, для которых ограничения на поездки должны быть отменены. Иордания и Намибия были удалены из списка, – уточняется в документе.
В списке остаются Австралия, Аргентина, Бахрейн, Индонезия, Канада, Катар, Колумбия, Кувейт, Новая Зеландия, ОАЭ, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Уругвай, Чили, Южная Корея.
Отмечается, что Евросоюз готов открыть границы для граждан Китая, но только если Пекин в ответ откроет свои границы для туристов из Европы.