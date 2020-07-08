ЕС не сможет отказаться от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем

Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, его слова передает ТАСС.

Евросоюз не сможет отказаться от использования природного газа и атомной энергетики в ближайшем будущем.

– Пока переход к безуглеродной экономике не завершен, нам потребуется доступ к природному газу и атомной энергетике, чтобы, в частности, гарантировать производство необходимого количества водородного топлива. Поэтому мы пока не можем назвать дату отказа от этих источников энергии, – заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя в Брюсселе стратегию использования в странах ЕС водородного топлива.

По его словам, простое переключение генерирующих мощностей в Европе с угля на газ позволит значительно снизить углеродные выбросы. При этом ЕС не отказывается от проектов по развитию своей инфраструктуры для транспортировки и хранения природного газа, поскольку в перспективе союз намерен адаптировать ее под водородное топливо.