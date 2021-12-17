Ермошина: за четверть века ЦИК стал для меня не просто местом работы, а судьбой

Об этом экс-председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила сегодня на первом заседании ЦИК в обновленном составе. Лидия Ермошина отметила, что в должности председателя Центральной комиссии она проработала 25 лет. И за это время Центризбирком стал для нее не просто местом работы:

- У меня это уже судьба, потому что более половины своего трудового стажа я проработала здесь. Я совершенно не заметила, как пробежали эти годы. Это были очень хорошие годы. Сложные, но хорошие.

По словам Лидии Ермошиной, пост председателя ЦИК - весьма уязвимый. Ведь это та организация, которую вслед за Президентом и Правительством обвиняют во всех грехах. С другой стороны, добавила экс-председатель ЦИК, в Центризбиркоме сложился очень благоприятный, уважительный, интеллигентный микроклимат. И привела слова одного из членов Центризбиркома, который, покидая свою должность, сказал, что это была «лучшая общественная нагрузка в его жизни».

- Поэтому я бы хотела сказать, что это место хорошее, намоленное, и абсолютно уверена, что вам здесь будет хорошо, - сказала Лидия Ермошина, обращаясь к новым членам комиссии. – А я всегда готова прийти на помощь в виде эксперта, консультанта, если такая необходимость возникнет.

- Вы всегда будете нам нужны, ваша помощь, ваш совет всегда будет востребованы. В этом не сомневайтесь, - отметил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он выразил искренние слова благодарности Лидии Ермошиной:

- Всегда в вас подкупала уверенность, высочайший профессионализм, искрометный юмор и умение находить выход из самых сложных ситуаций.