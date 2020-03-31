Эпидемиологическая обстановка в учреждениях пенитенциарной системы стабильна — МВД

Департаментом исполнения наказаний МВД проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения респираторных инфекций в учреждениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях, сообщает пресс-служба МВД.





В этой связи для лиц, содержащихся в соответствующих учреждениях, временно приостановлено предоставление свиданий, отметили в МВД, подчеркнув, что количество предусмотренных законодательством свиданий в течение года будет сохранено в полном объеме.

По информации ведомства, запрещен пропуск в учреждения УИС и ЛТП посетителей и сотрудников с повышенной температурой и явными симптомами респираторного заболевания, а также лиц, отказавшихся от измерения температуры.

Усилено медицинское наблюдение за лицами, находящимися в учреждениях пенитенциарной системы. Проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия и систематическое проветривание помещений. Все учреждения обеспечены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук в местах общего пользования.

По информации МВД, все подразделения УИС и ЛТП работают сейчас в штатном режиме, эпидемиологическая обстановка стабильная. В министерстве просят с пониманием отнестись к временным ограничительным мерам родственников лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях.

Добавим, что передача посылок и бандеролей происходит в установленном порядке, а с 12 марта разрешена дополнительная передача один раз в 30 дней чеснока, репчатого лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 килограммов, а также одного комплекса витаминов.