Эпидемиолог сообщил об опасности всеобщего карантина

Всеобщий карантин может оказаться более опасным, чем свободное распространение коронавируса. Такое мнение высказал профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис.





Ученый считает, что попытки снизить темпы распространения вируса при помощи жестких мер, в том числе карантина, приводят к перегрузке системы здравоохранения на длительный период, в том время как при свободном распространении наступает «острая фаза», в течение которой больницы загружены на более короткий срок.

Вообще нет точного ответа, как долго страны способны держать людей в карантине без серьезных последствий для социальной и экономической сфер, говорит эксперт. Как нет точного определения, насколько в итоге полезными окажутся эти ограничения, пишет live24.

Точный коэффициент смертности назвать нельзя из-за невозможности протестировать все население Земли, говорит Иоаннидис. Разброс в показателях колеблется от 0,05% до 1%, что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа.

«Если это действительно так, то блокирование мира с возможными огромными социальными и финансовыми последователями может быть совершенно иррациональным», — заявил профессор.