В 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей специалисты восстанавливают электроснабжение, сообщили в ПО "Белэнерго".
Работы были организованы в темное время суток с соблюдением требований охраны труда. Всего задействовано 77 рабочих бригад.
С 6:00 30 декабря по 6:00 31 декабря восстановлено электроснабжение 573 населенных пунктов.
Фото: pixabay.com
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Энергетики восстанавливают электроснабжение в 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей
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