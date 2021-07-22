Британская актриса, известная по роли принцессы Дианы в сериале «Корона», снялась в рекламной кампании осенне-зимней коллекции итальянского бренда Miu Miu 2021. Как это было – рассказываем в нашем материале.
По задумке в кампэйне актриса появляется в серии студийных портретов, отражающих радость и задумчивость, серьезность и соблазн. Фотографом выступил Стивен Майзел.
Помимо фотосессии, бренд выпустил пять короткометражных фильмов, где Коррин также предстает в разных образах. В кадре она рассказывает истории разными голосами. Один из эпизодов уже доступен на сайте Miu Miu.
Представитель бренда считает, что Эмма Коррин идеально подошла для их кампэйна, так как актерское искусство требует природной храбрости, эмоциональной смелости, готовности обнажить собственную душу, чтобы воплотить фантазию в жизнь, а актрисе все это присуще.
Фото и видео: miumiu.com
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Эмма Коррин стала героиней рекламной кампании Miu Miu
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