Эмиратский инвестор прокомментировал политику Беларуси в связи с пандемией коронавируса

На эпидемии жизнь не заканчивается, государство должно развиваться. Об этом заявил журналистам председатель Совета директоров компании «Эмаар Пропертиз» Мухаммед Али аль-Аббар сегодня по итогам встречи с Президентом:
Фото: БЕЛТА
- Сегодня много говорят и ситуации с коронавирусом. Надеюсь, эпидемия не продлится дольше полугода-года. А вот человеческая жизнь должна продолжаться. Все, что делается в стране для людей, бизнеса, - на годы.
Руководитель «Эмаар Пропертиз» еще раз выразил полное согласие с Главой белорусского государства в связи с его решением не останавливать производства:
- Жизнь на этом не останавливается. Поэтому я очень ценю меры, которые принял ваш Президент по борьбе с вирусом и незакрытию экономики, что могло негативно отразиться на жизни людей. Вам повезло иметь такого лидера – он способен мечтать. Но что мне нравится, он способен и реализовывать свои мечты о лучшем будущем для Беларуси. И он смел. А смелость нужна для прогресса в стране.
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