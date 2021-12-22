Гражданин Польши Эмиль Чечко сообщил, что знает о десятке случаев убийств поляками беженцев на границе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

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"С десяток", - сказал Эмиль Чечко, отвечая на вопрос о том, сколько случаев он может вспомнить. "Десять трупов?" - уточнил журналист. "Нет, десять раз", - сказал гражданин Польши.

Отвечая на вопрос, убивал ли он людей, Эмиль Чечко ответил: "Я уже раньше говорил, что сам принимал в этом участие. Меня заставляли. Просто людей убивали, закапывали и все".

"Если ты замарался этим, уже нет обратной дороги", - сказал гражданин Польши, говоря о том, мог ли он не лишать жизни людей.

При этом он не смог ответить, где это происходило. "Нас часто перебрасывали… Просто мы не знали ту местность. Пограничники забирали нас из лагеря и все", - отметил он.

Эмиль Чечко также рассказал, что военнослужащие получали от командиров части приказ, что они должны ехать с пограничниками на патрулирование, "и там просто нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие. А утром человек вообще не был уверен в том, что стрелял в людей".

"Если бы за мной не стояли с пистолетом, я бы такого вообще не совершал", - продолжил молодой человек.

Он рассказал также, как стало известно, что военнослужащие части будут направлены на границу. "Нам просто сказали, что мы будем охранять забор. Честно говоря, нам ничего не объясняли, поставили нас перед этим как перед свершившимся фактом. Они нам приказали, сказали вначале, что мы будем ездить с ними на патрулирование, а потом закончилось все тем, что мы в лесу стреляли в людей", - сказал он.