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  2. Эмбер Херд может сесть в тюрьму за ложные показания против Джонни Деппа

Эмбер Херд может сесть в тюрьму за ложные показания против Джонни Деппа

Эмбер Херд может оказаться в тюрьме за подделку улик против бывшего супруга Джонни Деппа, пишет IBTimes. Актер утверждает, что экс-жена сфальсифицировала следы побоев на своем лице, чтобы получить запретительный приказ судьи, пишет "Кинопоиск".



По информации издания, адвокаты Деппа собирались привлечь к разбирательству Джеймса Франко. Как свидетельствуют записи видеонаблюдения, он виделся с Херд накануне и после 27 мая 2016 года, когда она пришла в суд с синяком под правым глазом.

Нестыковки обнаружены и в другом предполагаемом происшествии. Ранее Херд говорила, что пострадала от Деппа в декабре 2015 года, перед ее приходом в шоу Джеймса Кордена. Слова актрисы отрицает стилистка Саманта Макмиллен: "Весь день 16 декабря я точно не заметила никаких следов, ушибов, порезов и ран на лице Херд и других частях ее тела".

Если Херд признают виновной, ее могут на три года посадить в тюрьму за подделку улик с целью предъявления обвинений в совершении преступления. По законодательству Калифорнии, обвиняемого могут осудить даже тогда, когда он не фальсифицировал улики, а только намеревался это сделать.

В начале февраля издание Daily Mail разместило аудиозаписи, согласно которым Херд сама применяла силу по отношению к Деппу. На них она признает, что ударила бывшего супруга по лицу и швыряла в него посуду.
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Фото: Рейтер
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