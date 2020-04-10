Эмбер Херд может сесть в тюрьму за ложные показания против Джонни Деппа

Эмбер Херд может оказаться в тюрьме за подделку улик против бывшего супруга Джонни Деппа, пишет IBTimes. Актер утверждает, что экс-жена сфальсифицировала следы побоев на своем лице, чтобы получить запретительный приказ судьи, пишет "Кинопоиск".
По информации издания, адвокаты Деппа собирались привлечь к разбирательству Джеймса Франко. Как свидетельствуют записи видеонаблюдения, он виделся с Херд накануне и после 27 мая 2016 года, когда она пришла в суд с синяком под правым глазом.
Нестыковки обнаружены и в другом предполагаемом происшествии. Ранее Херд говорила, что пострадала от Деппа в декабре 2015 года, перед ее приходом в шоу Джеймса Кордена. Слова актрисы отрицает стилистка Саманта Макмиллен: "Весь день 16 декабря я точно не заметила никаких следов, ушибов, порезов и ран на лице Херд и других частях ее тела".
Если Херд признают виновной, ее могут на три года посадить в тюрьму за подделку улик с целью предъявления обвинений в совершении преступления. По законодательству Калифорнии, обвиняемого могут осудить даже тогда, когда он не фальсифицировал улики, а только намеревался это сделать.
В начале февраля издание Daily Mail разместило аудиозаписи, согласно которым Херд сама применяла силу по отношению к Деппу. На них она признает, что ударила бывшего супруга по лицу и швыряла в него посуду.