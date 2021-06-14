Елизавете II подарили нового щенка

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Осчастливить Елизавету II удалось ее сыну, принцу Эндрю, и внучкам – принцессам Беатрис и Евгении. Они преподнесли королеве шестинедельного щенка корги. Имя питомца пока не раскрывается.Символично, что нового щенка королева получила 10 июня – в день, когда герцогу Эдинбургскому могло бы исполниться 100 лет.По словам инсайдера, у Елизаветы были тяжелые времена, и она очень рада, что у нее появился новый корги.