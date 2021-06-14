Королева Великобритании является преданной поклонницей собак, особенно породы корги. На днях монарху в честь ее дня рождения подарили нового щенка, сообщает издание Tatler.
Фото: royal.uk
Осчастливить Елизавету II удалось ее сыну, принцу Эндрю, и внучкам – принцессам Беатрис и Евгении. Они преподнесли королеве шестинедельного щенка корги. Имя питомца пока не раскрывается.
Символично, что нового щенка королева получила 10 июня – в день, когда герцогу Эдинбургскому могло бы исполниться 100 лет.
По словам инсайдера, у Елизаветы были тяжелые времена, и она очень рада, что у нее появился новый корги.
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Елизавете II подарили нового щенка
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