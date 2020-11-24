Королева Великобритании присвоила сыну российского миллиардера Александра Лебедева Евгению титул барона Сибирского и Хэмптонского. Об этом сообщает Tatler.ru.
Благодаря данному титулу Лебедев получил пожизненное звание пэра и право заседать в Палате лордов в британском парламенте.
Известно, что бизнесмен стал первым россиянином, который удостоился такого титула. К слову, на получение пэрства его рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Хотя Евгений фактически и является членом палаты, ему все равно предстоит пройти специальную процедуру введения. По правилам он, облаченный в мантию, в сопровождении двоих поручителей представляется другим парламентариям. В конце процедуры новому члену палаты необходимо присягнуть на верность монарху. Таким образом он получает право участвовать в заседаниях.
Евгений Лебедев – британский бизнесмен, издатель и благотворитель российского происхождения. Вместе со своим отцом он владеет компанией Lebedev Holdings, которая выпускает газеты The Independent и Evening Standard. Занимается благотворительностью и является основателем Фонда по борьбе с онкологией.
Фото: Tatler.ru
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Елизавета II присвоила бизнесмену из России титул барона
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