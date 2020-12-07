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Елизавета II и принц Филипп сделают прививку от коронавируса

Королева Великобритании и ее муж планируют сделать прививку от COVID-19, сообщает Tatler.


Уже через неделю в Великобритании начнется вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что Елизавета и Филипп имеют привилегированное положение, получить вакцину они смогут в порядке общей очереди. 

Согласно программе вакцинации в стране, первыми получат вакцину медицинские работники и люди, проживающие в домах престарелых. Только после этого прививки начнут делать гражданам старше 80 лет. Именно в эту категорию и попадают 94-летняя королева и ее 99-летний супруг.

Источник близкий к Королевской семье Великобритании рассказал, что Елизавета II и принц Филипп сделают прививку не только ради собственной безопасности, но и для того, чтобы своим примером показать соотечественникам насколько важна вакцинация в борьбе с COVID-19.

Фото: zimbio.com
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