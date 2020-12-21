Врач и телеведущая поделилась, чем опасен любимый многими напиток.
– Бывает, очень хочется утолить жажду сладкой газированной водой или просто порадовать себя таким напитком. Частое употребление таких напитков может обеспечить организму серьезные проблемы, – обозначила медик.
Она заострила внимание на популярной газировке «Coca-Cola»:
– В «коле» обычно содержится много сахара. Таким образом повышается его уровень в крови, жир быстро откладывается на теле. К примеру, в 0,5 л содержится 210 ккал, – добавила Малышева.
Частое употребление «черного» напитка может привести к кариесу, метеоризму, вздутию живота или диарее.
Хотя есть и немало мифов о пользе газировки. Некоторым он помогает нормализовать работу кишечника, а другие отмечают, что газированные напитки хороши от тошноты.
Но в любом случае врач призывает не злоупотреблять лимонадами даже в период новогодних праздников.
Фото: pixabay.com
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Елена Малышева рассказала о вреде лимонада
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