Электронные ярмарки вакансий Слуцка и Солигорского района пройдут 20 ноября

В электронной ярмарке вакансий предприятий Слуцка примут участие ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (требуются слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, токарь, электрогазосварщик), ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой» (25 вакансий, среди которых инженер, маляр, облицовщик-плиточник, плотник, штукатур), Слуцкий государственный медицинский колледж, в котором требуются преподаватели, Филиал «Военсервис» г.Слуцк (вакансии повара и техника-технолога) и ОАО «Минскремстрой» (более 250 вакансий).Пять нанимателей примут участие в пятничной ярмарке вакансий и в Солигорском районе. Местному филиалу ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» нужны слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и электрогазосварщик), УП «Калийспецтранс» приглашает машиниста бульдозера, машиниста автомобильного крана, слесаря по ремонту автомобилей и слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. У ОАО «Солигорскторг» 61вакансия – здесь требуются бармен, заведующий, кондитер, контролер-кассир (контролер), официант, повар, подсобный рабочий, продавец. Филиал «Солигорский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром» приглашает кондитера, мастера и пекаря. Наконец, пятый участник ярмарки – вышеупомянутое ОАО «Минскремстрой».Соискатели работ получат возможность ознакомится с вакансиями, отправить резюме и задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.