Электронная ярмарка вакансий Солигорского района пройдет 14 августа

Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Солигорска и Солигорского района пройдет 14 августа на специализированной онлайн-площадке государственной службе занятости http://e-vacancy.by.

— C 10.00 до 12.00 14 августа соискатели работ получат возможность ознакомиться с вакансиями, задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени, - говорится в сообщении.

Участники электронной ярмарки вакансий — солигорское городское унитарное производственное предприятие «ЖКХ «Комплекс», КУП «Солигорскводоканал», филиал «Автобусный парк №1 ОАО «Минскоблавтотранс», ОАО «Солигорский ДСК» и ЗАО «Калинка». Всего будет представлено более 300 вакансий.

В частности, СГ УПП «ЖКХ «Комплекс» требуются водитель автомобиля, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, мастер, машинист автовышки и автогидроподъемника, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий ритуальных услуг, слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь по ремонту автомобилей и др. ЗАО «Калинка» предлагает 31 вакансию — кладовщика, комплектовщика, маляра, настильщика, раскройщика, слесаря-сантехника, техника-электроника, уборщика производственных помещений, швеи, электрогазосварщика. Филиалу «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс» требуются водитель автомобиля, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, плотник, слесарь-сантехник, токарь.

Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны и призвана значительно сократить период поиска работы. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости — доступ к ним для всех соискателей сохранится.