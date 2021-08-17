Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска пройдет 19 августа

В четверг, 19 августа, состоится электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска. Во время мероприятия соискателям предложат по меньшей мере 500 предложений о трудоустройстве, передает БЕЛТА.
В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома уточнили, что ярмарка пройдет с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.
Актуальные предложения по трудоустройству поступят от ГП "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", УП "Минскводоканал", Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 Минска, РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и другие.
Во время мероприятия соискатели смогут изучить актуальные предложения и условия труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. После завершения ярмарки невостребованные вакантные места автоматически будут перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.
Фото: БЕЛТА