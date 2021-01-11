Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 14 января проведет первую в 2021 году электронную ярмарку вакансий, передает БЕЛТА.
Принять участие в мероприятии можно с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by. Такая форма содействия занятости доступна для всех жителей Беларуси и заметно уменьшает время поиска работы.
Предложения о трудоустройстве поступят от семи организаций Минска: ГП "Минсктранс" (1 филиал), ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", РУП "Белмедпрепараты", УП "Минскводоканал".
Будет доступно более 500 вакансий. Соискатели смогут задать нанимателям важные вопросы и получить консультации.
По окончании электронной ярмарки доступ к вакансиям сохранится. Ознакомиться с актуальными предложения по трудоустройству будет возможно в базе данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.
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Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска пройдет 14 января
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Фото: Сергей ЛОЗЮК