Электрические чайники, микроволновые печи и одежду передал Могилевской больнице № 1 «Белорусский союз женщин»

Электрические чайники, микроволновые печи и одежду передала сегодня медперсоналу Могилевской больницы № 1 областная организация «Белорусский союз женщин» в рамках акции «Марафон поддержки».

Мероприятие проводится в знак солидарности с медиками, которые сейчас на передовой спасают жизни и нуждаются не только в отдыхе, но и в простых человеческих эмоциях.



— Это не разовое мероприятие, мы и дальше будем взаимодействовать с учреждениями здравоохранения, — отметила председатель областной организации «Белорусский союз женщин» Алла Галушко. — Союзом оказана поддержка и районным больницам в Славгороде, Глуске, Осиповичах, Горках и Бобруйске.

В благодарность за нелегкий труд врачей в это непростое время Могилевское областное объединение профсоюзов передали медперсоналу продукты питания. Главное, не оставаться в стороне от тех, кто сейчас рискует своими жизнями, чтобы спасти других, и поддержать их всеми возможными способами, считают участники акции.











