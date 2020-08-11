Экспорт в Узбекистан белорусской сельхозпродукции в I полугодии вырос в 3,3 раза до $ 32,3 млн

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич обсудил сегодня в телефонном разговоре с министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым состояние и перспективы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, рассказали БЕЛТА в посольстве.

По информации главы диппредставительства, экспорт в Узбекистан белорусской сельскохозяйственной продукции и продовольствия в первом полугодии составил $ 32,3 млн и вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Узбекистан в свою очередь нарастил поставки в Беларусь свежих овощей и фруктов: абрикосов, черешни, арбузов, дынь, а также сухофруктов.

Стороны также обсудили ход реализации совместных белорусско-узбекских проектов в сельскохозяйственной отрасли, в частности, по созданию молочно-товарного комплекса с переработкой молока, селекционно-генетического центра, а также организации производства ветеринарных препаратов.

"Для белорусской стороны представляет интерес развитие сотрудничества по модернизации сельскохозяйственного сектора Узбекистана. Так, крупные проекты по развитию науки и технологий в аграрном секторе, созданию аграрных центров, оказанию фитосанитарных и сертификационных услуг, расширению сети кооперативов и кластеров в АПК планируются к реализации в Узбекистане по программам финансирования Всемирного банка", – отметили в посольстве.

Белорусские предприятия и научные учреждения сферы агропромышленного комплекса готовы оказать содействие министерству сельского хозяйства Узбекистана в создании современных профильных научно-исследовательских учреждений и специализированных центров, а также подготовке для них высококвалифицированных специалистов.

Также посол Беларуси проинформировал министра сельского хозяйства Узбекистана о проведении в этом году Белорусской агропромышленной недели с 29 сентября по 3 октября в Минске и пригласил Жамшида Ходжаева принять участие в ее работе.