Экспорт сельхозпродукции отечественного производства за 5 лет увеличился почти на 30%. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время 31-й международной специализированной выставки "Белагро-2021", сообщает БЕЛТА.
– Беларуси есть чем гордиться. К уровню 1995 года мы в два раза увеличили производство молока и почти в три раза – мяса. Страна попала в пятерку топовых экспортеров молочной продукции, вышла в лидеры по экспорту говядины и мяса птицы. Свою продукцию мы поставляем в 116 стран, – пояснил Игорь Брыло.
По его словам, валовая продукция сельского хозяйства за последнюю пятилетку увеличилась более чем на 12%.
– Но самое главное, что мы за пять лет практически на 30% нарастили экспорт нашей продукции: он достиг $ 5,8 млрд в прошлом году. Положительное внешнеторговое сальдо со $ 155 млн в 2016 году выросло до $ 1,5 млрд в 2020-м, – обозначил первый замминистра.
– Мы гарантируем не только продовольственную безопасность нашей страны, но и постоянное увеличение экспортных поставок. И это далеко не предел, по госпрограмме "Аграрный бизнес" перед нами стоят амбициозные задачи по наращиванию производства и экспорта, – обратил внимание он.
Стремительно растут поставки белорусской сельхозпродукции в Китай.
– Буквально за пару лет они сертифицировали нашу молочную отрасль, мясоперерабатывающие предприятия и ряд птицефабрик. Сейчас мы стремимся расширить ассортимент поставляемой продукции. Китай уже вышел на третье место по нашим поставкам сельхозпродукции, думаю, скоро он займет второе место и расположится сразу после России, – поделился Игорь Брыло.
Фото: БЕЛТА
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Экспорт белорусской сельхозпродукции за пять лет вырос почти на 30%
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