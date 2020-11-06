Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Экспорт белорусского продовольствия вырос более чем на 6 процентов

Экспорт белорусского продовольствия вырос более чем на 6 процентов

Экспорт белорусского продовольствия продолжает расти: за 9 месяцев поставки на внешние рынки в сравнении с аналогичным уровнем прошлого года увеличились на 6,1 процента. Позитивную тенденцию прокомментировал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов:   


– То, что белорусское продовольствие конкурентоспособно на внешних рынках, подтверждает статистика 9 месяцев. Динамика экспорта к уровню прошлого года составила 106,1 процента. Получено 4,2 млрд долларов валютной выручки. География экспорта расширилась до 105 стран мира,  в прошлом году было 93 страны. Освоен 21 новый рынок. К примеру, впервые белорусское продовольствие поставлялось в Бангладеш, Бахрейн, Индию, Шри-Ланку, Гвинею, Анголу, Либерию, Мадагаскар, Мали, Парагвай, Уругвай, Кипр, Люксембург, Хорватию, Финляндию и другие государства. 

При этом главным внешнеторговым партнером Беларуси остается Россия, что объясняется близкой логистикой, схожими стандартами, вкусовыми предпочтениями и культурой потребления продуктов питания. Доля рынка этой страны сегодня составляет 74 процента, хотя 3–4 года назад она была около 95 процентов. За 9 месяцев на российский рынок поставлено продуктов питания на 3,1 млрд долларов.


По словам Алексея Богданова, увеличиваются поставки продовольствия в страны СНГ и государства дальнего зарубежья – оба сегмента по объемам экспорта выросли на 40 процентов:

– В страны СНГ мы продали продукции на 508 миллионов долларов, в дальнее зарубежье – на 570 миллионов. Динамично развиваются поставки в Китай. Эта страна вышла сегодня на третью строчку среди всех государств  по объемам белорусского продовольственного экспорта. За 9 месяцев туда поставили товаров на 187 млн долларов – в 2,3 раза больше, чем год назад. В  три раза выросли поставки мяса говядины и птицы – до 90 млн долларов, в 1,8 раза – поставки молока, до 67 млн долларов. Хорошо продается рапсовое масло, лен, сахар.  Но уровень конкуренции на мировых продовольственных рынках будет расти. К примеру, до 2030 года прогнозируется 20-процентный рост мирового производства молока – до 1 млрд тонн в год, на 40 миллионов тонн вырастет и производство мяса. На этом фоне растет роль транснациональных компаний, крупных игроков рынка, поэтому нашим предприятиям надо думать над новыми методами, технологиями продвижения своей продукции. 

Фото: БЕЛТА

khlystun@sb.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Кочанова: здоровье людей - приоритетное направление социальной политики нашей страны
В первом матче 28-го тура футбольного ЧБ «Минск» вырвал победу у «Ислочи»
В Гомеле горожанин поджег собственный дом и стал фигурантом уголовного дела
На СЗАО «БЕЛДЖИ» успешно освоили производство еще одного автомобиля
На юго-востоке Минска открыли новое место для семейного отдыха – водный объект «Запруда»
В Полоцке после реконструкции открыли долгожданный мост
В Беларуси изменены правила оказания почтовых услуг
Власти Австрии намерены закрыть мечети, пропагандирующие радикальные идеи
Суперсовременный ясли-сад сегодня презентовали в Смолевичах
Умер Михаил Жванецкий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
Грета Тунберг обратилась к Дональду Трампу и высмеяла его
В честь своего юбилея Viber выпустил мини-сериал
Готовимся жить с COVID-19 до лета?
Областной этап конкурса «Студент года» в Могилеве – стрим
В Молодечно легковушка сбила школьницу
Главы правительств СНГ утвердили новую Межгоспрограмму инновационного сотрудничества
Какова должна быть роль государства в решении квартирного вопроса?
Новый детский сад с бассейном и мини-центром безопасности открылся в Минске
Главы правительств СНГ утвердили План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года
Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
Новый жилой дом открыли в Мозыре к 7 ноября
В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы издевалась над ребенком
Национальная библиотека Беларуси приглашает на литературный вечер, посвященный юбилею писателя Яна Скрыгана
В Могилеве введен масочный режим
В декабре трудовые пенсии белорусов вырастут в среднем на 5,4%
Что делать с осенним опадом
Природный газ пришел в агрогородок Стародорожского района
«Беларусбанк» снова принимает заявки на субсидируемые жилищные кредиты
В Гомеле иностранец-вымогатель грозил взорвать соотечественника
МАРТ: производители продуктов питания и торговля должны оптимизировать ассортимент в интересах потребителей
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
Три машины столкнулись на МКАД – движение было затруднено
Под Брестом открыли доплеровский метеорологический радиолокатор
Что позволит экономике перейти на качественно новый уровень
Премьера спектакля «Хайп» прошла в Минском областном драматическом театре
Минчане оплатили жилищно-коммунальные услуги на 100,65%
Чем опасны безалкогольные пиво и вино
Чем грозит выращивание наркосодержащих растений
Экспорт белорусского продовольствия вырос более чем на 6 процентов
В Беларуси выздоровели и выписаны 89 555 пациентов с COVID-19
В Минске работает выставка, посвященная сразу нескольким белорусским драматургам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
Головченко: некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора
В Ошмянах торжественно открыли после масштабной модернизации ясли-сад № 3
Головченко: для Беларуси строительство АЭС – созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ