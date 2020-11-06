Экспорт белорусского продовольствия вырос более чем на 6 процентов

Экспорт белорусского продовольствия продолжает расти: за 9 месяцев поставки на внешние рынки в сравнении с аналогичным уровнем прошлого года увеличились на 6,1 процента. Позитивную тенденцию прокомментировал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов:
– То, что белорусское продовольствие конкурентоспособно на внешних рынках, подтверждает статистика 9 месяцев. Динамика экспорта к уровню прошлого года составила 106,1 процента. Получено 4,2 млрд долларов валютной выручки. География экспорта расширилась до 105 стран мира, в прошлом году было 93 страны. Освоен 21 новый рынок. К примеру, впервые белорусское продовольствие поставлялось в Бангладеш, Бахрейн, Индию, Шри-Ланку, Гвинею, Анголу, Либерию, Мадагаскар, Мали, Парагвай, Уругвай, Кипр, Люксембург, Хорватию, Финляндию и другие государства.
При этом главным внешнеторговым партнером Беларуси остается Россия, что объясняется близкой логистикой, схожими стандартами, вкусовыми предпочтениями и культурой потребления продуктов питания. Доля рынка этой страны сегодня составляет 74 процента, хотя 3–4 года назад она была около 95 процентов. За 9 месяцев на российский рынок поставлено продуктов питания на 3,1 млрд долларов.
По словам Алексея Богданова, увеличиваются поставки продовольствия в страны СНГ и государства дальнего зарубежья – оба сегмента по объемам экспорта выросли на 40 процентов:
– В страны СНГ мы продали продукции на 508 миллионов долларов, в дальнее зарубежье – на 570 миллионов. Динамично развиваются поставки в Китай. Эта страна вышла сегодня на третью строчку среди всех государств по объемам белорусского продовольственного экспорта. За 9 месяцев туда поставили товаров на 187 млн долларов – в 2,3 раза больше, чем год назад. В три раза выросли поставки мяса говядины и птицы – до 90 млн долларов, в 1,8 раза – поставки молока, до 67 млн долларов. Хорошо продается рапсовое масло, лен, сахар. Но уровень конкуренции на мировых продовольственных рынках будет расти. К примеру, до 2030 года прогнозируется 20-процентный рост мирового производства молока – до 1 млрд тонн в год, на 40 миллионов тонн вырастет и производство мяса. На этом фоне растет роль транснациональных компаний, крупных игроков рынка, поэтому нашим предприятиям надо думать над новыми методами, технологиями продвижения своей продукции.
Фото: БЕЛТА
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Экспорт белорусского продовольствия вырос более чем на 6 процентов
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