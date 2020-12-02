Белорусский экспорт в Узбекистан в целом демонстрирует позитивную динамику. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусском посольстве в Ташкенте.
Фото из архива БЕЛТА
«В январе – октябре 2020 года объем товарооборота Республики Беларусь и Республики Узбекистан составил 195 млн долларов США. Это 102,2 процента к уровню января – октября 2019 года, – подчеркнули в дипломатической миссии. – Стоимостной объем экспорта белорусских товаров составил 160,7 млн долларов США (107,1 процента), импорта узбекских товаров – 34,3 млн долларов США (84,3 процента)».
В январе – октябре этого года Беларусь существенно нарастила экспортные поставки в Узбекистан мяса говядины – до 34 млн долларов США (рост в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). На треть возросли поставки мяса птицы (3,4 млн долларов США). Поставки сухого молока выросли в 1,8 раза, сахара – в 9,5 раза, шоколада в 5,8 раза.
«Экспорт лекарственных средств увеличился в 1,75 раза, вакцин – в 3,6 раза, рентгеновской аппаратуры – в 1,67 раза. Беларусь поставляет на узбекский рынок широкую номенклатуру экспортной продукции практически всех отраслей промышленности – более 300 товарных позиций», – рассказали в белорусском посольстве.
Наша страна традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую плодоовощную продукцию. В текущем году возросли поставки в Беларусь узбекских арбузов и дынь (в 2,3 раза), орехов (рост в 5,6 раза), абрикосов и черешни (рост в 1,9 раза).
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Экспорт белорусских лекарств и пищевой продукции в Узбекистан растет
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