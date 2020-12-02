Экспорт белорусских лекарств и пищевой продукции в Узбекистан растет

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БЕЛТА

– подчеркнули в дипломатической миссии. –В январе – октябре этого года Беларусь существенно нарастила экспортные поставки в Узбекистан мяса говядины – до 34 млн долларов США (рост в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). На треть возросли поставки мяса птицы (3,4 млн долларов США). Поставки сухого молока выросли в 1,8 раза, сахара – в 9,5 раза, шоколада в 5,8 раза.– рассказали в белорусском посольстве.Наша страна традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую плодоовощную продукцию. В текущем году возросли поставки в Беларусь узбекских арбузов и дынь (в 2,3 раза), орехов (рост в 5,6 раза), абрикосов и черешни (рост в 1,9 раза).