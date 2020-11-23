Эксперты стран СНГ обсудили вопросы правового сотрудничества

Это произошло в рамках второго заседания рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства–участники СНГ в формате видеосвязи, сообщается на сайте Исполкома СНГ.
В мероприятии участвовали представители правовых служб внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также правового департамента Исполкома СНГ.
«Проработка документа осуществляется на основе решений Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ», – уточнили в Исполкоме.
Планируется, что Конвенция урегулирует вопросы иммунитетов членов делегаций и порядок организации их визитов.
Рабочая группа продолжит рассматривать проект документа в 2021 году.
Фото: cis.minsk.by
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