Эксперты прогнозируют падение мирового ВВП на 2,4%

Мировой ВВП в 2020 году может упасть на 2,4%, экономики США и еврозоны сократятся на 5,2% и 7,3% соответственно, считают эксперты агентства S&P.





Причина ухудшения прогноза — влияние на мировую экономику пандемии нового коронавируса.

«Экономические последствия от COVID-19 затягиваются и становятся интенсивнее, чем предполагалось, и мы снова понизили наши макроэкономические прогнозы», — говорится в сообщении агентства.

При этом еще в марте агентство прогнозировало рост мирового ВВП на 0,4% и сокращение экономик США и еврозоны на 1,3% и 2% соответственно, пишет ТАСС.

На 2021 год аналитики агентства прогнозируют рост мировой экономики на 5,9%, на 2022 год — на 3,9%.

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