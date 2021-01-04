Пищевые добавки, способные нормализовать уровень холестерина в организме, со слов специалистов приводит РИА Новости.
Магний – первый в небольшом списке. Это вещество повышает уровень хорошего холестерина, а также регулирует кровяное давление. А второй, как уточняет Express, – экстракт зеленого чая. Он способствует сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний и обладает рядом полезных свойств от антиоксидантных до противораковых.
Кроме того, ранее появилась информация о том, что снизить уровень холестерина помогут такие продукты, как льняные семена и масло, артишоки и клетчатка.
Фото: pixabay.com
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Эксперты перечислили добавки, которые снижают уровень холестерина
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