Эксперты назвали признак повышенного холестерина

Соотнести симптом с вероятным заболеванием не так-то просто. Как пишет РИА Новости, на высокий уровень холестерина в организме могут указывать боли в ногах и руках.
Как уточняет Express, специалисты видят следующую связь. Отложения, состоящие частично из пресловутого холестерина, могут привести к сужению кровеносных сосудов и вызвать атеросклероз. А холестериновые бляшки в артериях – предвестник болезни, способной закончиться потерей конечностей.
Для профилактики повышенного холестерина врачи рекомендуют изменить меню. Например, сократить употребление насыщенных жиров. Иначе говоря, есть меньше колбас, твердых сыров, тортов и сливочного масла.
Фото: pixabay.com
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