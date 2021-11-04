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  2. Эксперты: миллионы жителей США используют загрязненную воду, которая может привести к развитию рака

Эксперты: миллионы жителей США используют загрязненную воду, которая может привести к развитию рака

Миллионы людей в США пользуются водопроводной водой, в которой содержатся химические элементы, способные привести к развитию рака у человека. Об этом сообщается в опубликованных 3 ноября результатах исследования вашингтонской неправительственной организации Environmental Working Group (EWG, Экологическая рабочая группа), пишет ТАСС.


Специалисты отмечают, что миллионы жителей всех штатов и столичного округа Колумбия используют воду, которая содержит "невидимый токсичный коктейль". Исследователи потратили два года на сбор и анализ данных о ее загрязнении в США. Ученые изучили около 50 тыс. систем водоснабжения страны. Специалисты объясняют свои выводы "устаревшей инфраструктурой и сильно распространенными случаями загрязнения свежей воды", а также устаревшими нормами агентства по охране окружающей среды, которое "допускает небезопасные уровни содержания токсичных химических веществ в питьевой воде".

Учены выявили 56 загрязняющих веществ, которые ранее не были обнаружены в водопроводной воде в стране. Так, во многих американских населенных пунктах, включая Вашингтон, в ней зарегистрировано значительное содержание мышьяка, бромдихлорметана, хлороформа и иных веществ, которое в несколько раз превышает допустимые нормы.

Фото: pixabay.com
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