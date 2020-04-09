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  2. Экспертная группа в Беларуси подготовит предложения по цифровым транспортным коридорам ЕАЭС

Экспертная группа в Беларуси подготовит предложения по цифровым транспортным коридорам ЕАЭС

В Беларуси начала работу национальная экспертная группа по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза, передает БЕЛТА.

Экспертная группа создана решением Совета Министров на базе Института прикладных программных систем. Координатором работ, связанных с формированием экосистемы цифровых транспортных коридоров, от белорусской стороны определено Министерство связи и информатизации.

Основная цель работы группы — реализация мероприятий по формированию экосистемы, консолидация усилий в области цифровизации транспортно-логистического сектора, экспертиза проектных решений национального сегмента.

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