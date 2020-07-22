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Эксперт: в стране удалось сохранить социальную направленность экономики

В Беларуси удалось сохранить социальную направленность экономики. Об этом сообщила первый заместитель директора по научной работе ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь» Людмила Боровик во время круглого стола Белорусского союза женщин на тему «Экономика. Развитие без потрясений», который прошел в Доме прессы.
 
По словам эксперта, экономика страны зависит во многом от динамики работы основных торговых партнеров, и при этом в мире сегодня остается высокий уровень неопределенности. Работа мировой экономики во многом зависит от того, случится ли вторая волна коронавирусной инфекции и как будут открываться рынки других стран.
 
– Вместе с тем в Беларуси удалось сохранить социальную направленность нашей экономики и стабильность в обществе. Сегодня задача состоит в том, чтобы восстановить экономический рост и выйти на высокие темпы экономического развития, – отметила Людмила Боровик.
 
Она также подчеркнула, что для этого в стране предстоит еще много решить в области социальной политики. Также важно продолжить развитие экономики и за счет собственных средств, наращивание экспортного потенциала.
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