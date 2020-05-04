Эксперт: в случае второй волны COVID-19 она может протекать легче первой

, — напомнил Никита Соловей.При этом представитель комитета по здравоохранению отметил, что в Беларуси, как и во всем мире, большинство людей в этом году столкнутся с заболеванием, вызываемым коронавирусом нового типа., — добавил Никита Соловей.О второй волне заболевания, которую некоторые прогнозируют на осень, он сказал, что в каждой стране возможно свое развитие эпидемиологической ситуации.заключил Никита Соловей.Также специалист напомнил об основных путях инфицирования — воздушно-капельном (при кашле, чихании, разговоре на близком расстоянии) и контактном (при заносе с поверхности, на которой оказались частицы коронавируса, на слизистую оболочку глаз, ротовую полость). И перечислил действенные меры профилактики: социальное дистанцирование (в том числе самоизоляция), гигиена рук и "кашлевой этикет", контроль собственного здоровья, отказ (по возможности) от посещения мест массового скопления людей и ограничение контактов между здоровыми людьми, так как они могут быть бессимптомными носителями.По поводу использования масок Никита Соловей отметил большое количество споров, в том числе в среде экспертов., — сказал он. А повсеместное массовое ношение масок в большинстве стран мира не является обязательным.Отвечая на вопрос о возможности заражения от домашних животных, Никита Соловей отметил, что вероятность этого в случае, если питомцы не покидают пределов квартиры, практически отсутствует. При этом зафиксированы случаи в мире, когда домашние животные заразились от людей. Поэтому следует ограничить свои контакты с питомцами на весь период заболевания.Комитет по здравоохранению сегодня запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить с 4 по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в 2019 году и привлек более 200 тысяч зрителей.