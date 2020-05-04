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  2. Эксперт: в случае второй волны COVID-19 она может протекать легче первой

Эксперт: в случае второй волны COVID-19 она может протекать легче первой

Эпидемиологи рассчитывают на то, что в случае второй волны COVID-19 ее протекание будет более легким, по аналогии с другими респираторными инфекциями. Об этом рассказал сегодня главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей во время первого онлайн-стрима о женском здоровье, сообщает БЕЛТА.


"COVID-19  это острая респираторная инфекция, которая вызывается новым коронавирусом, — напомнил Никита Соловей.  Проявление варьируется от бессимптомного носительства (что встречается у очень многих) до тяжелых форм, пневмонии. Тяжелые формы более характерны для лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями".

При этом представитель комитета по здравоохранению отметил, что в Беларуси, как и во всем мире, большинство людей в этом году столкнутся с заболеванием, вызываемым коронавирусом нового типа. "80% всех инфицированных перенесут его либо бессимптомно, либо в легкой форме ОРЗ-подобного заболевания. Такие пациенты не попадают в поле зрения медиков, если не обследуются лабораторно. Сколько переболело реально, мы уточним только после эпидемии, когда сможем протестировать большое количество людей", — добавил Никита Соловей.

О второй волне заболевания, которую некоторые прогнозируют на осень, он сказал, что в каждой стране возможно свое развитие эпидемиологической ситуации. "Про видоизмененный COVID-19 мы не говорим. Циркулирует один и тот же вирус. Он слегка изменяется, это характерно для любых респираторных вирусов. Как показывает опыт предыдущих вспышек респираторных инфекций, вторые и третьи волны протекали всегда легче, чем первая. Это мы видели в 2010 и 2011 годы в ситуации с пандемическим гриппом. Этот вариант вируса гриппа сначала вызвал пандемию, а затем стал обычным сезонным циркулирующим гриппом. Надеемся, что та же ситуация будет и с COVID-19" заключил Никита Соловей.

Также специалист напомнил об основных путях инфицирования — воздушно-капельном (при кашле, чихании, разговоре на близком расстоянии) и контактном (при заносе с поверхности, на которой оказались частицы коронавируса, на слизистую оболочку глаз, ротовую полость). И перечислил действенные меры профилактики: социальное дистанцирование (в том числе самоизоляция), гигиена рук и "кашлевой этикет", контроль собственного здоровья, отказ (по возможности) от посещения мест массового скопления людей и ограничение контактов между здоровыми людьми, так как они могут быть бессимптомными носителями.

По поводу использования масок Никита Соловей отметил большое количество споров, в том числе в среде экспертов. "Считается, что использование масок обязательно для лиц, которые имеют любые симптомы респираторной инфекции. Это направлено на защиту окружающих людей. Второй момент — маски могут быть полезны лицам, которые оказывают помощь заболевшим. В некоторых случаях настоятельно рекомендуется использование масок группам риска по тяжелому течению заболевания, вызванного COVID-19", — сказал он. А повсеместное массовое ношение масок в большинстве стран мира не является обязательным.

Отвечая на вопрос о возможности заражения от домашних животных, Никита Соловей отметил, что вероятность этого в случае, если питомцы не покидают пределов квартиры, практически отсутствует. При этом зафиксированы случаи в мире, когда домашние животные заразились от людей. Поэтому следует ограничить свои контакты с питомцами на весь период заболевания.

Комитет по здравоохранению сегодня запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить с 4 по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в 2019 году и привлек более 200 тысяч зрителей.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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