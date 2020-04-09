Эксперт: в борьбе с фейками должно участвовать все общество

По словам эксперта, фейки представляют собой недостоверную информацию, в которой действительность искажается сознательно. Дополнительной характеристикой фейков является их агрессивная направленность.— подчеркнул Александр Ивановский.Профессор отметил, что качество генерируемой СМИ информации позволяют оценить существующие технологии, при этом комплексно анализируются сообщения по большому числу показателей. Работа эта требует компетентности специалистов.В качестве примеров эффективной для общества работы СМИ по борьбе с фейками эксперт привел обновленную программу «Клуб редакторов» телеканала «Беларусь 1», проведение медиаэкспертизы гостями на канале СТВ, оперативные интервью с экспертным сообществом и работу государственных СМИ в виртуальном пространстве.