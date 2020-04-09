Эксперт: в борьбе с фейками должно участвовать все общество

Перекладывать ответственность в борье с фейками на государство не правильно, в этом должно участвовать все общество. Такое мнение высказал профессор Александр Ивановский — эксперт, который в составе научно-экспертной группы при Государственном секретариате Совета Безопасности разрабатывал Концепцию информационной безопасности. Полный материал читайте в свежем номере газеты "Рэспубліка".
— Отмечу и необходимость выработки иммунитета к информационной заразе у граждан. Очевидно, что в информационном обществе придется и дальше жить в условиях информационных вбросов. Важнейшим средством обеспечения информационной безопасности становится правовое регулирование. К настоящему времени в Уголовный кодекс введен ряд запретов на осуществление информационно-психологического воздействия и определена ответственность за ряд видов противоправной деятельности (среди них и пропаганда войны, и разжигание различных видов вражды и розни, оскорбление Президента, дискредитация Республики Беларусь и другие).
По словам эксперта, фейки представляют собой недостоверную информацию, в которой действительность искажается сознательно. Дополнительной характеристикой фейков является их агрессивная направленность.
— И в виртуальном пространстве Беларуси активно ведется инициированное извне информационное противоборство, — подчеркнул Александр Ивановский. — Действия оппонентов белорусского государства носят продуманный характер, сделанные на основании их сообщений выводы, как правило, часто носят тенденциозный характер. Для придания текстам достоверности их авторы зачастую используют ссылки на информационные материалы своих сторонников, выдавая свою позицию за единственно верную.
Профессор отметил, что качество генерируемой СМИ информации позволяют оценить существующие технологии, при этом комплексно анализируются сообщения по большому числу показателей. Работа эта требует компетентности специалистов.
— Например, оценка достоверности сведений может предполагать наличие в сообщении ссылки на официальные источники либо на мнение высококвалифицированных специалистов. Распространение информации о конкретном факте, полученной из анонимного источника, может служить одним из признаков того, что распространяемая информация может быть недостоверной.
В качестве примеров эффективной для общества работы СМИ по борьбе с фейками эксперт привел обновленную программу «Клуб редакторов» телеканала «Беларусь 1», проведение медиаэкспертизы гостями на канале СТВ, оперативные интервью с экспертным сообществом и работу государственных СМИ в виртуальном пространстве.
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Эксперт: в борьбе с фейками должно участвовать все общество
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