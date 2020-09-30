Главная Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России Опубликовано: 30.09.2020 12:19:56 510 Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России Эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян выявил три возможных сценария распространения COVID-19. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Только факты. Подпишись на SB.BY коронавирус Россия Татьяна ГУК Написать автору Версия для печати Новости и статьи 30.09.2020 15:38:00 Во время реабилитации после перенесенного коронавируса поможет гирудотерапия 30.09.2020 15:32:27 Ржавский детский сад – базовая школа Бешенковичского района стала участником программы «Учитель для Беларуси» 30.09.2020 15:27:03 Мужчина собирал яблоки в саду и наткнулся на два снаряда времен войны 30.09.2020 15:25:29 Задержан минчанин, который перекрывал движение и распылял газ в милицейском авто 30.09.2020 15:20:00 Завтра лучших представителей социальной службы наградят за работу с пожилыми в период эпидемии COVID-19 30.09.2020 14:53:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 74 525 пациентов с коронавирусом 30.09.2020 14:47:40 Mercedes-Benz установил рекорд по количеству отзывов автомобилей в России 30.09.2020 14:44:00 В Правительстве подписали программу развития сотрудничества с Брянской областью на 2021–2023 годы 30.09.2020 14:40:49 Азаренко неожиданно проиграла Шмидловой во втором круге Roland Garros 30.09.2020 14:38:00 Союзные парламентарии намерены определить темы первых модельных законов в ноябре мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Пирамида заморская, тутбаеподобная 30.09.2020 14:31:01 Рачков: урегулирование нагорнокарабахского конфликта возможно только мирным путем 30.09.2020 14:29:57 Литовский погранпереход «Райгардас» временно не работал 30.09.2020 14:27:00 По меньшей мере один человек погиб из-за стрельбы на складе Amazon в США 30.09.2020 14:09:28 С помощью нейросети стало возможным узнать, как выглядели римские императоры 30.09.2020 14:09:28 Меган Маркл проиграла очередную судебную битву с британским таблоидом 30.09.2020 14:02:53 Помощник Президента Анатолий Линевич встретился с коллективом Витебского завода тракторных запчастей 30.09.2020 13:53:15 Брестчанка София Рустамова вышла в финал «Детской Новой волны – 2020» 30.09.2020 13:49:07 Первый в мире вылечившийся от ВИЧ пациент скончался после рецидива лейкемии 30.09.2020 13:46:53 БелТПП: Беларуси и Китаю важно продолжать углублять торгово-экономические связи 30.09.2020 13:40:21 Прокуратура проверит своевременность выплаты заработной платы и правомерность заключения договоров подряда мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Заповедник гоблинов 30.09.2020 13:30:10 iPhone 12 поступит в продажу без комплектных наушников 30.09.2020 13:20:56 Десять домов совместного сезонного проживания и семь домов зимовки созданы в Могилевской области 30.09.2020 13:15:22 Выставка к 150-летию Фердинанда Рущица готовится в Национальном художественном музее к 5 ноября 30.09.2020 13:10:24 На последних сентябрьских торгах евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал 30.09.2020 13:02:24 В Житковичском районе столкнулись МАЗ и Opel, водитель легковушки в больнице 30.09.2020 12:59:58 Снимут продолжение «Короля Льва» 30.09.2020 12:58:00 Хаос, споры и обвинения. Как прошел первый раунд дебатов Трампа и Байдена 30.09.2020 12:55:14 Внедорожник Kia Mohave будет доступен в российской сборке 30.09.2020 12:51:52 В Нью-Йорке будут бесплатно раздавать маски в общественных местах – за отказ надеть их придется платить 30.09.2020 12:50:51 Фотовыставка заповедной природы Беларуси проходит в Национальной библиотеке мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Зомби с мозгами 30.09.2020 12:43:22 В Гомельском районе взорвут конструкции старого моста через Сож 30.09.2020 12:26:29 Депутат о конфликте в Нагорном Карабахе: этническая война – самое страшное, что может быть на земле 30.09.2020 12:25:54 Новый посол Израиля в Беларуси вручил в МИД копии верительных грамот 30.09.2020 12:19:56 Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России 30.09.2020 12:18:22 В Верхнедвинском районе хозяин дома убил гостя и закопал его труп во дворе 30.09.2020 12:01:19 Губернатор Брянской области рассказал, за счет чего можно увеличить товарооборот региона с Беларусью 30.09.2020 11:54:28 Под Минском повредили машину семьи милиционера – возбуждено уголовное дело 30.09.2020 11:50:51 Андрейченко: республиканский бюджет должен позволить полностью выполнить социальные обязательства 30.09.2020 11:45:21 В Китае проходит масштабное авиационное шоу 30.09.2020 11:40:36 Прогноз погоды на 1 октября: местами небольшие дожди и до 20 градусов тепла мнение Виктория КОХНО Слишком много золота 30.09.2020 11:38:02 LG выпустила первый в мире скручивающийся телевизор 30.09.2020 11:26:11 Андрейченко: для развития Беларуси необходима не революция, а эволюция 30.09.2020 11:20:01 Столичные учреждения здравоохранения и аптеки готовы к возможной второй волне COVID-19