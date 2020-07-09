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  2. Эксперт рассказала о полезных свойствах шоколада

Эксперт рассказала о полезных свойствах шоколада

Как шоколад воздействует на организм и какой его вид приносит наибольшую пользу, рассказала в интервью Радио Sputnik специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

pixabay.com

По словам специалиста, в какао-бобах, из которых производится шоколад, более 200 соединений, полезных для организма.

Среди них флавоноиды – это антиоксиданты, которые положительно сказываются на свертываемости крови и иммунной системе, защищают от свободных радикалов. Какао-бобы – рекордсмен по количеству флавоноидов среди всех пищевых продуктов.

Чем выше в шоколаде процент содержания какао, тем он более полезный. А вот сахар уменьшает полезное действие флавоноидов.

Как рассказала эксперт, в настоящее время идут разработки, которые дают возможность сократить количество сахара в шоколаде без потери вкусовых ощущений.

Самый полезный шоколад – горький, в белом же нет тех полезных свойств.

Злоупотреблять десертом все же не стоит, так как может сформироваться пищевая зависимость, которая скажется на весе, здоровье, состоянии кожи и внешности.

Зародина призывает соблюдать баланс, не заедать стресс и контролировать порции.
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