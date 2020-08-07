Эксперт рассказал, стоит ли употреблять просроченный чай

У каждого продукта есть свой срок годности, и чай не исключение. При этом если чай пуэр со временем улучшает свой вкус, то обычный листовой чай, наоборот, теряет полезные свойства.





У чая пуэр в зависимости от выдержки меняются свойства, качество чая, вкус, рассказал агроном Владимир Викулов.

Что касается массовых сортов рассыпного, то они хранятся не больше года, при условии соблюдения необходимых условий хранения, передает РИА Новости. «В открытой таре срок хранения еще меньше», - отмечает эксперт. Покупка же чая у сомнительного продавца вообще ставит под сомнение качество продукта.





Чай – весьма уязвимый продукт, подчеркивает эксперт. Он очень восприимчив к окружающей среде – влажности, запахам. Чаю важно обеспечить при хранении герметичность. Тара должна быть керамической или стеклянной, хуже, если она металлическая. Небольшой промежуток времени чай можно хранить в картонной упаковке.





«Если есть возможность сохранить покупку в вакуумной таре, это увеличит срок хранения», - заявил специалист.

Он добавил, что после окончания срока годности в чае происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла и аромат. «Чай становится низкокачественным. Получается, после года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного», - подытожил эксперт.

ФОТО: pixabay