Эксперт рассказал, почему полезно удалить Facebook со смартфона

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рассказал:Павел Мясоедов советует удалить приложение, если вы пользуетесь им редко. Дело в том, что оно занимает много места в памяти, способствует быстрой разрядке устройства. Многие пользователи сходятся во мнении, что листать ленту Facebook удобнее с компьютера – приложение действительно разряжает гаджет очень быстро.В целом нужно внимательно относиться к программному обеспечению, установленному на вашем смартфоне. Эксперт советует удалить все ненужное с устройства и напоминает, что отвечать на сообщения в мессенджерах довольно удобно и в компьютерных версиях.