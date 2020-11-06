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Эксперт рассказал, почему полезно удалить Facebook со смартфона

Программа занимает много памяти и способствует более быстрой разрядке смартфона, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com
 
Директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказал: 

– К минусами этой соцсети, кстати, нередко относят слежку за пользователями и формирование ленты исключительно на основе интересов. Компания уже неоднократно объяснялась, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей. 

Павел Мясоедов советует удалить приложение, если вы пользуетесь им редко. Дело в том, что оно занимает много места в памяти, способствует быстрой разрядке устройства. Многие пользователи сходятся во мнении, что листать ленту Facebook удобнее с компьютера – приложение действительно разряжает гаджет очень быстро. 

В целом нужно внимательно относиться к программному обеспечению, установленному на вашем смартфоне. Эксперт советует удалить все ненужное с устройства и напоминает, что отвечать на сообщения в мессенджерах довольно удобно и в компьютерных версиях. 
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