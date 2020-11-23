Сократить работу смартфона можно в том случае, если вывести из строя аккумулятор – его практически нельзя заменить собственными усилиями. Поэтому после возникновения подобной поломки многие предпочитают покупать другой гаджет, рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко, пишет РИА Новости.
– Срок службы батарейки сокращается, если смартфон используют при высоких температурах. Например, если заряжать смартфон мощной "быстрой" зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора, – добавил специалист.
Сломаться также может OLED-экран. Он выгорает через 3-4 года, если работает на повышенной яркости. Такая поломка также является поводом для замены устройства.
– Из очевидных причин, которые сокращают срок службы смартфонов – небрежное обращение, падения, попадание влаги внутрь смартфонов. Даже на водозащищенном смартфоне через слот для SIM-карты вода может попасть внутрь, если вокруг прокладки скопится пыль или грязь, – отмечает Гриценко.
По словам специалиста, для смягчения падения смартфона необходимо приобрести специальные чехлы и защитные стекла. А для того чтобы продлить жизнь батареи, нужно препятствовать ее полному разряду и включать режим сбережения ресурса.
Фото: pixabay.com
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Эксперт рассказал, как пользователи сокращают срок работы смартфона
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