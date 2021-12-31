Эксперт: в рейтинге продаж отечественный производитель легковушек Geely уверенно закрепился на второй позиции

Впервые рынок новых легковых автомобилей в Беларуси столкнулся с масштабным дефицитом предложения. Ограничения коснулись в той или иной степени всех без исключения марок и автодилеров. Поэтому авторынок стал нетипичным образом территорией продавца, рыночная сила которого стала доминировать над возможностями покупателя. Ощущая ограничение возможностей выбора и повышение цен, потребитель оказался в некомфортных для него условиях. Тотальная зависимость дилерского рынка страны от поставщиков-производителей Российской Федерации и инфляция в автомобильной отрасли России в размере более 20% в этом году в полной мере сказались на ценах для наших потребителей, причем в худшую сторону, считает Сергей Варивода.

Пока реализация новых автомобилей продолжает падать. По ее объему дилерский рынок закончил год с показателями 2017–2018 годов. Относительно 2020 года коррекция рынка, к сожалению, склоняется в сторону его сжатия и составляет 12–15%. В итоге можно сказать, что продажи новых легковых автомобилей в 2021 году едва превысили планку в 41 тысячу машин.

Рейтинг продаж по-прежнему возглавляет российская марка Lada c долей рынка почти 30%. Отечественный производитель легковушек Geely уверенно закрепился на второй позиции. А вот за бронзу до последнего шла ожесточенная борьба между Volkswagen, KIA и Renault. В итоге немецкий бренд занял третье место по объему продаж в стране. В модельном зачете – никаких неожиданностей. Все модели-лидеры можно смело отнести к бюджетному сегменту. Возглавляет топ-10 Lada Vesta, а всего в первой десятке у российского автогиганта четыре модели. Белорусский производитель представлен двумя моделями. По одной у Volkswagen, KIA, Renault, Hyundai.