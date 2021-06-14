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Эксперт предсказал рост курса биткоина

Курс биткоина − популярной криптовалюты − уже сегодня вечером может составить 41 тысячу долларов за монету. После этого возможна и отрицательная коррекция, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз, сделанный директором Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимиром Панушкиным. 


 Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может достичь отметки 41 тыс. долларов за монету, − обозначил эксперт.

− Начавшаяся в конце мая относительная стабилизация рынка криптовалюты не слишком выгодна спекулянтам, рассчитывающим на волатильность. Для этого даже не всегда надо что-то вкладывать − достаточно просто внести в ситуацию оптимизм. С такой задачей справляются новые заявления Илона Маска о возможности возобновления продаж (автомобилей) Tesla за биткоины, но при этом хорошо подвешивая ситуацию сомнениями в экологичности самой популярной криптовалюты, − уточнил Панушкин.

Маск ранее рассказывал, что компания снова будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной.

− Оказывается, Tesla продала 10% своих биткоинов, но это были "тестовые" продажи для проверки ликвидности рынка. Судьба покупателей биткоина во многом зависит от твитов Илона Маска и от аналитиков, − рассказал Андрей Верников из "Универ Капитал".

− Сейчас мы видим, что на графике есть ключевые сопротивления: 43 тысячи долларов, 47 тысяч − и сил на их тестирования у "быков" нет, − добавил он.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09:43 (МСК) цена биткоина увеличивается на 11,84% за последние сутки − до 39,318 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов. 
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Фото: РЕЙТЕР
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