Курс биткоина − популярной криптовалюты − уже сегодня вечером может составить 41 тысячу долларов за монету. После этого возможна и отрицательная коррекция, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз, сделанный директором Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимиром Панушкиным.
− Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может достичь отметки 41 тыс. долларов за монету, − обозначил эксперт.
− Начавшаяся в конце мая относительная стабилизация рынка криптовалюты не слишком выгодна спекулянтам, рассчитывающим на волатильность. Для этого даже не всегда надо что-то вкладывать − достаточно просто внести в ситуацию оптимизм. С такой задачей справляются новые заявления Илона Маска о возможности возобновления продаж (автомобилей) Tesla за биткоины, но при этом хорошо подвешивая ситуацию сомнениями в экологичности самой популярной криптовалюты, − уточнил Панушкин.
Маск ранее рассказывал, что компания снова будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной.
− Оказывается, Tesla продала 10% своих биткоинов, но это были "тестовые" продажи для проверки ликвидности рынка. Судьба покупателей биткоина во многом зависит от твитов Илона Маска и от аналитиков, − рассказал Андрей Верников из "Универ Капитал".
− Сейчас мы видим, что на графике есть ключевые сопротивления: 43 тысячи долларов, 47 тысяч − и сил на их тестирования у "быков" нет, − добавил он.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09:43 (МСК) цена биткоина увеличивается на 11,84% за последние сутки − до 39,318 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.
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Эксперт предсказал рост курса биткоина
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