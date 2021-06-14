Эксперт предсказал рост курса биткоина

, − обозначил эксперт.− уточнил Панушкин.Маск ранее рассказывал, что компания снова будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной.− рассказал Андрей Верников из "Универ Капитал".− добавил он.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09:43 (МСК) цена биткоина увеличивается на 11,84% за последние сутки − до 39,318 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.