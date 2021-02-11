Главная задача Всебелорусского народного собрания – сверка часов и понимание того, верно ли мы идем и правильно ли чувствуем болевые точки общества. Об этом заявил sb.by в кулуарах ВНС начальник отдела реализации программ довузовского образования и профориентации Института повышения квалификации и переподготовки Могилевского госуниверситета им. А.А. Кулешова Алексей Бирюков.
Эксперт обратил внимание, что в своем сегодняшнем выступлении на Всебелорусском народном собрании Глава государства расставил акценты относительно того, как наша геополитическая позиция в мире сказывается на внутреннем развитии. Алексей Бирюков по этому поводу заметил:
– Связь прямая. Позиция в центре (или сердце) Европы обычно воспринимается как большой плюс. Но у этой позиции есть и определенные издержки. Позиция в центре континента – это пристальное внимание со стороны и ближайших соседей, и крупных игроков. В этой ситуации равновесный, сбалансированный курс внешней политики, конечно, осуществлять очень тяжело. Поэтому правильно указано главное условие: если на корабле бунт, корабль не плывет либо плывет очень плохо. Гражданская же солидарность и спокойствие внутри страны – гарантия того, что путь будет предсказуем, а движение станет осуществляться вперед. Иными словами, будет выработан общественный консенсус, а страна будет двигаться в верном направлении.
Комментируя институт Всебелорусских народных собраний как таковой, эксперт отметил:
– Понятно, что это не Парламент, и законодательные инициативы – не его удел. Вместе с тем это своеобразная суперплощадка для общения с народом, форм которого огромное множество – от горячих и прямых телефонных линий в исполкомах до подобного всенародного форума. Главная задача которого – сверка часов и понимание того, верно ли мы идем и правильно ли чувствуем болевые точки общества.
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Эксперт о ВНС: страна в центре континента – всегда пристальное внимание соседей и крупных игроков
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Фото: Максим ОСИПОВ