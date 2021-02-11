Эксперт о ВНС: страна в центре континента – всегда пристальное внимание соседей и крупных игроков

Эксперт обратил внимание, что в своем сегодняшнем выступлении на Всебелорусском народном собрании Глава государства расставил акценты относительно того, как наша геополитическая позиция в мире сказывается на внутреннем развитии. Алексей Бирюков по этому поводу заметил:Комментируя институт Всебелорусских народных собраний как таковой, эксперт отметил: