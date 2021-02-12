О значимости Всебелорусского народного собрания говорят как рассматриваемые на нем вопросы, так и его широчайшее медиаосвещение в традиционных СМИ Беларуси и зарубежья, социальных сетях и интернет-ресурсах. Об этом заявил сегодня порталу sb.by в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания эксперт форума, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома Алексей Новиков.
Эксперт отметил, что Всебелорусское народное собрание, второй день продолжающееся в Минске, предметно рассматривает множество накопившихся в стране вопросов:
– Обсуждение идет предметное и всестороннее. Вопросы поднимаются порой острые, на них ищутся ответы. Это важно. Лично для меня особенно важно, что мы не сбавляем оборотов жилищного строительства, увеличиваем объемы строительства дорог, социальных объектов. Конкретные цели проектом Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы обозначены, четкие пути их реализации – также. Остается работать на их исполнение. И осмысливать программное выступление Президента, которое можно охарактеризовать одним словом: сильно!
По мнению Алексея Новикова, подобное обсуждение в формате Всебелорусского народного собрания – весьма результативная форма:
– Общение с представителями всей страны, всех возрастов, социальных и профессиональных слоев, причем общение непосредственное, глаза в глаза – самый эффективный вид диалога, который никаким удаленным общением не заменить. О том же, как и о значимости собрания, говорит и его широчайшее медиаосвещение, проявившееся уже после первого дня форума, в традиционных СМИ Беларуси и зарубежья, социальных сетях и интернет-ресурсах. А ведь это только начало: многочисленные делегаты ВНС, вернувшись в свои регионы и трудовые коллективы, будут нести суть и дух этого мероприятия еще весьма длительное время.
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Эксперт о ВНС: общение глаза в глаза – самый эффективный вид диалога
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК