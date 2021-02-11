Эксперт о ВНС: Беларусью уделяется огромное внимание как модернизации ныне действующих отраслей, так и формированию новых

При переподготовке кадров важнейшими факторами являются наличие айти-компетенций и формирование своего мировоззрения как предпринимательской инициативы. Об этом, комментируя доклад Главы государства, заявила sb.by в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания декан факультета экономики и управления Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, доцент, кандидат экономических наук Марина Карпицкая.
Эксперт отметила, что сегодня основной фундамент – успешное развитие экономики:
– Это базис для успешного развития страны. В этой связи отрадно, что в Беларуси уделяется огромное внимание как модернизации ныне действующих отраслей, так и формированию новых направлений развития экономики. В Гродненском регионе, в частности, планируется построение еще одного корпуса объединения «Гродно-Азот», который на 40% увеличит экспортную составляющую нашей страны по азотно-туковым удобрениям.
Важным Марина Карпицкая считает и закрепление кадров:
– И здесь социальная поддержка, содействие развитию малых и средних городов, городов-спутников, а также по закреплению молодых кадров на земле является приоритетной задачей. Сегодня недостаточно уделять внимание подготовке кадров по формированию профессиональной компетенции. Сегодня народное хозяйство страны должно базироваться на экономике знаний. И в этой связи огромная роль отводится взаимодействию с реальным сектором экономики, формированию производственно-образовательных и инновационных кластеров. При переподготовке кадров важнейшими факторами являются наличие айти-компетенций и формирование своего мировоззрения как предпринимательской инициативы.
Эксперт также обратила внимание на слова Главы государства относительно создания кластеров на пустующих производственных площадях:
– Отрадно, что сегодня в рамках импортозамещения мы можем развивать сопутствующие предприятия на уровне малых и средних.
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Эксперт о ВНС: Беларусью уделяется огромное внимание как модернизации ныне действующих отраслей, так и формированию новых
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