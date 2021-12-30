Эксперт о ситуации с беженцами: несмотря на информационную блокаду, мы смогли достучаться до населения планеты

Несмотря на информационную блокаду, Беларусь смогла достучаться до населения планеты и раскрыть всю правду о ситуации на белорусско-польской границе. На это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обратил внимание политолог Алексей Дзермант.
– Несмотря на всю информационную блокаду и попытки шельмования Беларуси, мы смогли достучаться до значительной части населения планеты. Ситуацию на границе сделали абсолютно прозрачной, наш Президент несколько раз давал интервью мировым СМИ, поэтому проблему не удалось замолчать. К сожалению, пока все основные международные структуры недостаточно работают для того, чтобы прекратить этот поток смертей. Они не оказывают давления на свои правительства, чтобы какие-то меры стали приниматься. На границе ситуация достаточно плачевная, потому что режимы, что литовский, что польский, исходя из тех же признаний польского солдата, идут на крайне жесткие, бесчеловечные меры: расстреливают, убивают. Это все, конечно, еще нужно расследовать, доказывать, но видим, что даже здесь идет торможение принятия реальных мер, [которые позволили бы] урегулировать эту ситуацию, – обратил внимание политолог.
Он также отметил, что пока и европейские политики не готовы принять какие-то реальные меры, чтобы этот поток смертей беженцев, о котором рассказывал Эмиль Чечко, прекратился.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.