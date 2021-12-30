Эксперт о ситуации с беженцами: несмотря на информационную блокаду, мы смогли достучаться до населения планеты

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– обратил внимание политолог.Он также отметил, что пока и европейские политики не готовы принять какие-то реальные меры, чтобы этот поток смертей беженцев, о котором рассказывал Эмиль Чечко, прекратился.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.