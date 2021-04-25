Эксперт о попытке госпереворота: речь не о политике, а о терроризме

Об этом заявил сегодня в вечернем эфире ОНТ политолог-американист Дмитрий Евстафьев, комментируя попытку государственного переворота и планирование убийства Александра Лукашенко.



- Речь идет о терроризме. Не о каком-то политическом движении, не о путче – это просто вульгарный терроризм. В тот момент, когда вы это все положите у себя в голове на полочку, опасность направления, в котором движутся наши замечательные американские, польские и литовские партнеры, нам станет окончательно ясна, - отметил спикер.

Историк, доктор юридических наук, профессор Станислав Князев обратил внимание на масштаб и жестокость планировавших преступлений:

О готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны иностранные спецслужбы, Александр Лукашенко рассказал 17 апреля. Как позже заявил председатель КГБ Иван Тертель, в результате многоступенчатой спецоперации удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа и устранения представителей власти.





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