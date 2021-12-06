Эксперт о нарушении границы украинскими пилотами: это осознанное действие со стороны военной верхушки Украины

– Как и провокация в свое время в Керченском проливе, это абсолютно осознанное действие со стороны украинской военной верхушки. Они дали команду прощупать нашу систему пограничного контроля и противовоздушной обороны. И если вдруг было бы принято решение сбить вертолет, вполне возможно, это стало бы поводом для какого-то очередного витка санкций против нашей страны либо начала локального вооруженного конфликта, – обратил внимание политолог.
Эксперт отметил, что вероятность начала соседями Беларуси крупномасштабных боевых действий в отношении нашей страны очень мала.
– В советское время было понятие "пограничный инцидент". Это советско-японские конфликты перед началом Великой Отечественной войны, инцидент с Китаем на острове Даманский. Пограничный инцидент [в нынешнее время] может быть как раз таки с Украиной, – сказал Александр Шпаковский.
– В период достаточно спокойных белорусско-украинских отношений, даже сказал бы –партнерских, в Беларуси был задержан кадровый офицер украинской военной разведки, действующий под прикрытием журналиста. Он признал свою вину, был осужден, некоторое время находился местах лишения свободы, но потом условно-досрочно был освобожден и отправлен в Украину. А задержан был при попытке получения секретных документов, относящихся к специфике действий Совета Безопасности, – напомнил эксперт и отметил, что этот случай прекрасно показывает, как Украина ведет себя по отношению к Беларуси.
Политолог считает, что провокации со стороны Украины будут продолжаться.
– Напомню еще один случай. Пресс-служба по крайней мере украинских пограничных органов отрицает, что их вертолет незаконно вошел в воздушное пространство Беларуси и пересек границу. Аналогично случай был, когда под угрозой применения боевой авиации они [украинцы] развернули наш гражданский борт "Белавиа", посадили его в Киеве, достали оттуда Армена Мартиросяна, допросили и потом борт вылетел. А когда им сказали, что они поступили таким образом, спикер СБУ начала кричать, что этого не было. Пришлось обнародовать звукозапись, <...> тогда тон поменялся. <...> Я полагаю, что провокации с той стороны [Украины] будут, – констатировал Александр Шпаковский.
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