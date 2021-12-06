Эксперт о нарушении границы украинскими пилотами: это осознанное действие со стороны военной верхушки Украины

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обратил внимание политолог.Эксперт отметил, что вероятность начала соседями Беларуси крупномасштабных боевых действий в отношении нашей страны очень мала.– сказал Александр Шпаковский.– напомнил эксперт и отметил, что этот случай прекрасно показывает, как Украина ведет себя по отношению к Беларуси.Политолог считает, что провокации со стороны Украины будут продолжаться.– констатировал Александр Шпаковский.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.